Sondaggio: Lega scende ma Pd resta lontano

Fotogramma /Ipa

Lega ancora primo partito, ma in leggero calo. Secondo sempre il Pd, a quasi 7 punti di distacco, e poi M5S, FdI e Forza Italia. Questo il risultato delle ultime rilevazioni EMG Acqua per Agorà.

Più in dettaglio, nelle intenzioni di voto degli italiani il Carroccio si attesta al 26,8% delle preferenze, perdendo lo 0,4% in una settimana. Seguono i dem al 20% (-0,3%), e il M5S, che recupera uno 0,2% portandosi al 16% delle preferenze. Quarti Fratelli d'Italia al 14,2% (-0,3), seguiti da Forza Italia al 7% (+0,1) e Italia Viva, che raggiungerebbe il 5% dei consensi (+0,4 in 7 giorni)