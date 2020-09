Sondaggio: 'partito di Conte' vola e toglie voti a Pd-M5S

(Fotogramma)

Secondo un sondaggio realizzato per Porta a porta da Noto Sondaggi un eventuale partito di Giuseppe Conte guadagnerebbe il 16% dei voti. Facendo scendere il Pd al 12%, il Movimento 5 Stelle al 9% e Italia Viva al 2,5%, LEU al 0,5% il totale dell'area di governo sarebbe del 40%. La Lega resterebbe ferma al 28%, Fratelli d'Italia al 14% mentre Forza Italia scenderebbe al 6% e il partito di Toti all'1%. Il totale del centrodestra sarebbe del 49%. Conte attingerebbe per il 32% agli elettori indecisi o astenuti, per il 25% al Pd, il 22% al M5S e il 21% agli altri partiti.