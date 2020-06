Bonetti: "Ok assegno universale entro luglio, attivo dal 1 gennaio 2021'

"Il Family act è una proposta del governo, deve andare in Parlamento che ha i suoi tempi. Ma siccome abbiamo fretta, c'è già una proposta incardinata in commissione, ne approfittiamo e ci inseriamo per rendere l'assegno universale" operativo. Lo ha detto Elena Bonetti a 'Agorà' a proposito dei tempi del Family act approvato ieri dal governo. "Per l'assegno universale, già la settimana prossima si va a votare in commissione. Volendo entro luglio si può approvare, poi bisogna fare i decreti attuativi e siccome il fondo per l'assegno parte dal primo gennaio 2021 mi auguro che le famiglie possano goderne da allora", ha spiegato la ministra della Famiglia.

"Gli Stati generali iniziano sabato, poi ci saranno vari incontri. Durano una settimana, dieci giorni e sarà un lavoro a oltranza", ha detto Bonetti aggiungendo di aver "già fatto degli incontri preventivi e l'emento parità di genere visto come elemento di sviluppo, nelle parti che porto io, c'è".