Calenda vs Emiliano: "Nessuno peggio di te per governare"

Fotogramma

"Caro Michele Emiliano io sono quello 'al soldo delle lobby del gas e del carbone'. Come puoi pensare di chiedere un'alleanza? D'altra parte tu sei quello di Tap, Xylella e Ilva e io davvero non riesco a pensare a nessuno peggiore di te per governare qualsiasi cosa". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a Michele Emiliano che ha lanciato la proposta di un'alleanza, per le prossime Regionali, con Calenda e Matteo Renzi.