Meloni: "Collaborare? No complici governo che spende soldi in bonus e marchette"

Fotogramma

"Davvero servivano 266 articoli del dl Rilancio? No, non servivano e infatti nel decreto Rilancio ci sono cose che nulla hanno a che fare con questa emergenza" come "100mila euro di consulenza al Mef, 2 milioni e 400mila euro per lo Sviluppo economico" o la "sanatoria per i migranti" e "la mia preferita: 100mila euro per i voli in business class per l'Expo di Dubai". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un video su Facebook. "Mentre un terzo delle imprese rischia di non riaprire, è giusto che le priorità del governo siano queste? Ed è giusto che il governo chieda collaborazione su una cosa del genere? Noi non saremo complici di chi indebita i nostri figli per andare in business class a Dubai".

"Mentre famiglie e imprese italiane sono in ginocchio, le priorità del governo sono ben altre. Bonus inutili, marchette, consulenze, viaggi", punta il dito Meloni.