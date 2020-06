Monti: "Stati generali? Una Bilderberg dei 5 Stelle..."

(Fotogramma)

"Gli Stati generali? Si potrebbero definire la Bilderberg dei 5 Stelle, direi io". Questo il commento ironico del senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7, sugli Stati generali di Villa Pamphili.

Quanto a Conte, "non penso che il premier abbia bisogno di fondare un suo partito per restare in politica, è stato presidente del Consiglio per ben due volte senza averne uno" dice Monti.