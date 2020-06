Toninelli vs Salvini: "Diffonde fake news su zona rossa"

Fotogramma /Ipa

"Salvini come sempre non perde occasione per diffondere notizie infondate arrivando oggi addirittura ad emettere una sentenza che di sicuro non spetta a lui sulla chiusura del bergamasco per l'emergenza da coronavirus. Quello che è successo in Lombardia è drammatico e nel giorno in cui viene ascoltato il presidente del Consiglio queste fughe in avanti della Lega sembrano l'ennesimo modo per nascondere verità scomode. Sulla chiusura del bergamasco le domande a cui rispondere sono tante: chi conosce meglio ed è più vicino al territorio e ai cittadini che lo abitano? Il governo nazionale o quello regionale? E se fosse stato possibile disporre la zona rossa da parte di entrambi chi aveva di più il polso della situazione? Chi si trovava sul territorio, lo conosce, lo governa e si presuppone sia attento a tutto ciò che succede o chi si trovava a Roma?". Così, in una nota, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.

"Ma le domande a cui rispondere, purtroppo, non si fermano qui. Perché il governo della Regione Lombardia ha rallentato l'uso dei test sierologici? Perché in un momento di emergenza ha scelto di metter su un ospedale in Fiera a Milano che adesso rischia di non servire più a nulla quando sarebbe bastato recuperare quello di Legnano? Perché il governo della Lombardia fece un'ordinanza che mandò pazienti Covid-19 nelle Rsa dove erano presenti persone anziane? Le domande sono tante e, in attesa che Fontana e Gallera si assumano mezza responsabilità, non resta che aspettare la giustizia. Perché chi ha governato la Regione Lombardia sembrerebbe saper fare una cosa: lo scaricabarile", conclude Toninelli.