Conte twitta a Miley Cyrus: "Insieme ce la faremo"

(Fotogramma)

"L'Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il #COVID19 ed è impegnata nell'ACT-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e ai trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo". Così Giuseppe Conte su Twitter risponde alla pop star Miley Cyrus, che sul social network aveva sollecitato il premier, come gli altri leader europei, sulla campagna lanciata da Global citizen.

"L'Italia e il mondo uniti nella solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti - aveva twittato Cyrus - . Dobbiamo rimanere uniti per affrontare # COVID19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare le comunità di colore. Per favore, unisciti a noi, PM @GiuseppeConteIT".