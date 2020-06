M5S, Corrao: "Di Battista colonna portante, ora si candidi al congresso"

(Fotogramma)

di Antonio Atte

"Di Battista? Ha assolutamente ragione, sono d'accordo al 100%. Avremmo dovuto farlo da un anno il congresso, già dopo le europee. Siamo in ritardo. Va bene il coronavirus ma così non si può andare avanti". Lo dice all'Adnkronos l'europarlamentare grillino Ignazio Corrao, a proposito dello 'scontro' tra l'ex deputato Alessandro Di Battista e Beppe Grillo sull'assemblea costituente 5 Stelle.

Se Di Battista fa bene a candidarsi al congresso come futuro leader M5S? "Assolutamente sì, è stato sempre una colonna portante di tutto il nostro percorso, fa benissimo a tornare in prima linea e cercare di dettare un'agenda di temi e programmi, che sono i nostri presupposti identitari". A proposito del tweet di Grillo, Corrao chiosa: "Non me la spiego questa uscita...".