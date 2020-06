Renzi: "Salvini diserta Stati generali ma spiegò suo programma al Papeete"

(Foto Fotogramma)

"Salvini non va agli Stati generali perché 'non sono un luogo istituzionale'? Detto da chi ha spiegato le sue linee programmatiche al Papeete fa un po' ridere. Ricordiamo che Villa Pamphilj è la sede istituzionale numero due del presidente del Consiglio". Lo dice collegato con SkyTg24 il leader e senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.

"Abbiamo messo in quarantena gli italiani per due mesi e mezzo, ora noi politici mettiamo in quarantena le polemiche", ha detto ancora l'ex premier aggiungendo: "Quanto dura il governo? La domanda non va fatta né a me né a Zingaretti, va fatta al governo. Un governo in Italia è in grado di durare solo se fa le cose... il mio augurio è che si riesca a passare dalle chiacchiere ai fatti".

"Io rivendico con forza, contro l'opinione di tanti, la mossa del cavallo dell'estate scorsa" ma "con il M5S le distanze sono ancora innumerevoli", ha riposto alla domanda se possa nascere un'alleanza stabile tra le forze politiche che fanno parte dell'attuale maggioranza. "Sul reddito di cittadinanza, sull'assistenzialismo, sulla visione del futuro del Paese, sul giustizialismo vedo molte più distanze col Movimento 5 Stelle che col Pd. Una cosa è tirare fuori l'Italia dalle sabbie mobili durante un'emergenza, evitare che arrivi un Presidente della Repubblica no euro o che ci sia una gestione alla Bolsonaro: su queste cose noi diamo una mano" ma "pensare che io mi fidanzi in casa con Di Battista, anche no grazie", replica l'ex premier.