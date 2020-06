Assegno universale Family Act, ecco quando arriva

(Fotogramma)

"L'assegno universale per tutti i figli va nell'ottica della semplificazione. Mi auguro che sarà attivo da gennaio 2021 ed entrerà tutti i mesi nelle tasche dei genitori italiani". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ospite di Omnibus.

"Il Family Act è risultato importante per l'Italia perché finalmente e concretamente l'Italia si è dotata di un progettualità integrata di politiche familiari e di sostegno alle famiglie fatto di un sostegno economico fattivo, l'assegno universale per tutti i figli, ma collocato in una più ampia strategia, sostegno all'educazione, alle spese educative delle famiglie - ha sottolineato Bonetti - come anche un incentivo importante al lavoro femminile, anche questo uno degli elementi entrati con grande priorità nel dibattito degli stati generali e nelle strategie della politica europea, come anche i congedi parentali con un maggior impegno da parte dei padri e un capitolo deditato ai giovani e all'inizio del percorso delle giovani coppie".