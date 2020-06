M5S, Lombardi: "Ha ragione Grillo come sempre"

(Fotogramma)

"Ha ragione come sempre Beppe". Così Roberta Lombardi, interpellata dall'Adnkronos sullo scontro tra Grillo e Alessandro Di Battista sull'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. La consigliera M5S in Regione Lazio, nonché componente del Comitato di garanzia pentastellato, osserva: "Non si può far ripetere a questo Paese all'infinito lo stesso giorno, lo stesso film, lo stesso copione, fatto di forze politiche che pensano prima a sé stesse e poi al Paese".