Renzi: "Di Battista? All'estero lo pagano per stare zitto..."

(Fotogramma)

"Il problema di Di Battista è che nessuno lo paga all'estero per ciò che ha da dire, secondo me lo pagano per stare zitto...". Così a 'L'aria che tira' il leader di Iv Matteo Renzi replica alle critiche di Alessandro Di Battista, il quale aveva affermato che "andrebbe vietato a Renzi di fare conferenze pagate". "Di Battista ha detto che Obama è un golpista. Uno del genere, in tutti i Paesi civili, non si intervista, si aiuta...", ha aggiunto Renzi.