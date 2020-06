Salvini: "Azzolina inadatta, se facesse la maturità non passerebbe l'esame"

(Fotogramma)

"La riapertura delle scuole è un tema che stiamo affrontando dalla fine di aprile. E' chiaro che nel pieno della pandemia, nessuno si sognava di riproporre le riaperture. Ma in tutta Europa, moltissimi Paesi, hanno riaperto le scuole da maggio. In Italia ci siamo fermati a parlare del plexiglas, con un ministro assolutamente inadatto che, se facesse la maturità, non penso passerebbe l'esame. Stando ai dati scientifici avremmo potuto riaprire, in linea con gli altri Paesi europei, alla fine di maggio". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.