Salvini: "Non ne posso più delle mascherine"

Fotogramma

"Non vedo l'ora di archiviare le mascherine. Con tutto il rispetto per gli imprenditori veneti e italiani che hanno riconvertito la produzione, non per augurare del male a loro, ma io non ne posso più di 'ste robe qua. E' giusto tenerle per tutto il tempo necessario, ma non vedo l'ora di tornare a respirare normalmente...". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Verona.

Per quanto riguarda invece "il bonus vacanze ipotizzato dal governo - spiega Salvini - è demenziale, perché pensare che la maggioranza dell'anticipo del bonus sia a carico degli imprenditori e degli albergatori in un momento così difficile significa essere più ignoranti delle bestie".

Quanto ai rapporti con il governatore del Veneto, "leggevo sui giornali della competizione interna tra me e Luca (Zaia, ndr). Spero di avere competizione interna per i prossimi 40 anni: se la competizione è tutta all'interno della Lega allora è una competizione sana a chi fa di più, a chi fa meglio e più in fretta. Siamo una famiglia e se in una famiglia si cresce è solo una buona notizia per tutti".