Sondaggio: Lega e Pd in calo, M5S cresce

Lega e Pd in calo, M5S in salita. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il tg La7. La Lega perde lo 0,4% e scende al 26,9%. Passo indietro anche per il Partito Democratico, che cede lo 0,1% e vale l 19%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,4% e si attesta al 16,2%. Fratelli d'Italia perde lo 0,3%, fino al 14,1%. Forza Italia è accreditata del 6,1% grazie ad una crescita dello 0,5%. Sinistra Italiana al 3,7% (-0,3%). Azione è stabile al 3% e viene avvicinata da Italia Viva, che sale dal 2,7% al 2,9%.