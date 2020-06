M5S, Tajani a Borrell: "Ue verifichi finanziamenti Venezuela"

(Fotogramma)

Un'interrogazione prioritaria alla Commissione Europea, e in particolare all'Alto Rappresentante Josep Borrell, con richiesta di risposta scritta, per chiedere "quali azioni intende avviare la Commissione per verificare se partiti nazionali ed europei abbiano ricevuto finanziamenti dal regime venezuelano e per quanto tempo". A presentarla al Parlamento Europeo è stato il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani, dopo le rivelazioni del quotidiano spagnolo Abc su presunti finanziamenti per 3,5 mln di euro dal governo venezuelano, nel 2010, al Movimento Cinque Stelle.

Tajani ricorda che "le ingerenze elettorali straniere sono una minaccia per le democrazie europee e gli unici a beneficiarne sono i movimenti anti-Ue e le forze estremiste e populiste". L'esponente di Fi chiede anche "quali azioni intende intraprendere il vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante per tutelare la democrazia ed i cittadini europei e garantire elezioni libere negli Stati membri". Tajani chiede infine quali azioni intenda intraprendere Borrell, "di concerto con il Consiglio Europeo, se tali finanziamenti illeciti si fossero verificati".

Inoltre, "perché il governo italiano non ha mai avuto il coraggio di schierarsi dalla parte dell'opposizione democratica in Venezuela? Il Movimento 5 Stelle chiarisca i suoi rapporti con Maduro ed il governo chiarisca in Parlamento la vicenda denunciata da ABC" scrive Tajani su Twitter.

"Risponderemo all'interrogazione, non possiamo rispondere alle interrogazioni in sala stampa", ha detto il portavoce capo dell'esecutivo Ue Eric Mamer, durante il video briefing con la stampa a Bruxelles.

La Commissione Europea risponderà all'interrogazione depositata al Parlamento Europeo dal vicepresidente di Forza Italia e presidente della commissione Afco Antonio Tajani, a proposito dei presunti finanziamenti che il Movimento Cinque Stelle avrebbe ricevuto dal governo venezuelano nel 2010, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Abc. "