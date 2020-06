Governo, Renzi: "Diamoci una scrollata, io Cassandra..."

(Fotogramma)

"La Germania corre, porca miseria... Anche noi siamo un grande Paese e possiamo farcela, diamoci una scrollata. Per me la mossa del cavallo significa non restiamo in un angolino ad aspettare che smetta di piovere... Chi ha responsabilità di governo deve cambiare passo. Mi sono ritagliato un po' la parte di Cassandra che dice delle cose che sembrano folli ma poi si rivelano vere come il fatto di riaprire le scuole come ha fatto anche la Francia''. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Rtl102.05.

''Se Conte ha bisogno degli Stati Generali, evviva, ma l'importante è che poi si passi dalle dirette Fb e dalle conferenze stampa ai fatti concreti, altrimenti si rischia di morire di fame, non di Covid..." ha aggiunto.

"Immaginate quando arriveranno i soldi dall'Ue che volume di fuoco ci potrebbe essere. Basta piangerci addosso, iniziamo a spenderli. L'importante è che i denari arrivino" ha sottolineato Renzi.