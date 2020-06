Paragone: "Carminati libero altra dimostrazione incapacità Bonafede"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Dopo le rivolte in carcere, la liberazione dei boss e il loro mancato rientro in cella, un'altra bella dimostrazione della capacità di Bonafede e del governo di amministrare la Giustizia in Italia. Mafia Capitale era uno scherzo?". Così su Facebook il senatore ex M5S Gianluigi Paragone commenta la scarcerazione dell'ex Nar Massimo Carminati, rilanciando un articolo del suo Blog.