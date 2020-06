Sicurezza, Conte: "Spero modifiche a dl prossima settimana"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Stiamo già lavorando" alle modifiche ai decreti sicurezza. Lo dice a Fanpage il premier Giuseppe Conte. E' un obiettivo a breve termine del governo: “Stiamo lavorando e la ministra Lamorgese ha avuto l’incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche del decreto sicurezza. Quindi se non questa settimana, io spero già la prossima potremo ritrovarci al Consiglio dei ministri per approvare le modifiche al decreto sicurezza”, sottolinea il presidente del Consiglio.

"Se il governo vuole abolire i decreti sicurezza io giro gli 8mila paesi italiani e raccolgo milioni di firme per un referendum", replica il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a 'Fuori dal coro', su Rete 4. E aggiunge: "E' una follia".

Prossima settimana un Cdm per cambiare i decreti sicurezza? "Speriamo. Ci sono posizioni diverse, il presidente del Consiglio li ha votati quei decreti", al tempo del governo gialloverde, mentre "io ho votato contro". "Per me è ancora una priorità", dice Matteo Renzi a Carta bianca su Raitre sottolineando: "Speriamo si faccia".