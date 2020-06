Zaia: "Non interessato a scalate"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Non sono minimamente interessato né a scalate interne alla Lega né a scalate a livello nazionale". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Carta Bianca su Raitre commenta i sondaggi che lo danno tra i leader con maggiore gradimento in Italia.

Elezioni - "Io voglio andare a votare subito, non esistono proroghe, quando si scade si va a votare", dice il governatore veneto per il quale "ci sono anche 1500 sindaci da rinnovare, chi non vuole andare al voto è perché ha paura di svanire, poi c'è chi vuole più spazio per le campagne elettorali". "Ma è scandaloso andare a votare a fine settembre. A tutt'oggi il governo non ci ha ancora detto quando andremo a votare, è scandaloso", sottolinea il leghista.

Scuola - "Dopo 5 mesi di sospensione delle lezioni, se riaprissimo le scuole il 14 dovremmo chiudere di nuovo per i seggi...è un bel guaio", ha detto invece a Zapping, su Radio 1..

Immuni - Credo paghi un problema di comunicazione, è stata conosciuta per il problema della sicurezza dei dati, e poi salta a piè pari le autorità regionali", ha affermato ancora Zaia concludendo: "Il messaggio la App lo manda a me, dicendomi che ho avuto contatti, e mi dice di chiamare il medico di base, ma il sistema sanitario della regione resta all'oscuro".