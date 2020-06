Aborto farmacologico, Tesei scrive a Speranza

(Fotogramma)

Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla delibera umbra sull'aborto farmacologico, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva chiesto un parere al Consiglio superiore di sanità sulle modalità dell'interruzione di gravidanza farmacologica. "Accogliamo positivamente l'interessamento del ministro - afferma Tesei - su un tema delicato. L'approccio che va seguito deve essere scevro da condizionamenti ideologici e deve avere come pilastri la libertà di scelta e la tutela della salute della donna".

"La nostra delibera, che si adegua all'attuale norma nazionale, va proprio in tal senso: nello spirito di voler stare accanto alla donna in un momento complesso, dandole massima considerazione, assistenza e supporto. Non vi sono intenti oscurantisti come, da alcune parti, si è voluto far credere. Il fatto che il ministro abbia reputato necessario rivalutare la norma, alla quale fanno riferimento la maggior parte delle Regioni, dimostra che l'argomento richiede la massima attenzione e deve essere affrontato da un punto di vista scientifico e non, come detto, meramente ideologico. La stessa Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), attraverso la sua presidente, ha espresso la necessità e l'opportunità di aprire una discussione in tal senso. Siamo pronti, ovviamente, a rimodulare la nostra delibera - conclude Tesei - in base alle considerazioni del Consiglio superiore di sanità".