Boccia: "Governo vs Confindustria? Con Bonomi confronto cordiale"

Fotogramma /ipa

Governo vs Confindustria? "Ci sono due racconti diversi mi pare, quello che viene raccontato ai giornalisti e poi il reale, ho incontrato Bonomi da me è stato un confronto cordiale. I racconti e i retroscena tradiscono un nervosismo più dei singoli che del sistema. Noi abbiamo messo in sicurezza il Paese ed era il nostro dovere assoluto, grazie all’aiuto di tutti, gli italiani e gli altri che hanno fatto sacrifici enormi. E poi abbiamo messo in campo tutte le misure che era possibile fare sul piano economico finanziario". Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, intervistato nel programma 'Gli Inascoltabili', in onda su Nsl Radio e Tv.

"Poi abbiamo fatto - ha aggiunto - un accordo storico in Europa, che si sta completando, che sembrava impossibile solo poche settimane fa, oggi se ne è dibattuto anche in parlamento, noi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, messo in sicurezza salute e vita e ora stiamo lavorando per il rilancio del paese, mi si può dire che non sono d’accordo su qualche misura, ma mi si deve dire quali", ha concluso.