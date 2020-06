Conte parla alla Camera: Fdi assente, Lega abbandona l'Aula

Afp

Fratelli d'Italia è assente in aula alla Camera per l'informativa del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Ue. Solo Wanda Ferro ha preso la parola per il partito di Giorgia Meloni. I deputati della Lega, invece, hanno abbandonato l'aula. "Dietro Piero Fassino i banchi vuoti dell'opposizione autoesclusa, Fdi e Lega, che parla ed esce senza ascoltare la replica del Presidente del Consiglio, mentre Fi resta in Aula a discutere con la maggioranza", scrive su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti pubblicando la foto dei banchi vuoti.





Anche al Senato Fdi diserterà l’Aula durante l'informativa di Conte. E' quanto si apprende da fonti parlamentari del partito. La motivazione della protesta verrà illustrata in replica da Isabella Rauti, che prenderà la parola dopo il premier, aggiungono le stesse fonti.