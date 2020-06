Meloni: "Conte recita da statista, non partecipiamo"

Foto Fotogramma

"Giuseppe Conte lascia per qualche ora la 'Villa dei Famosi' per fare il suo monologo in Parlamento". Lo dichiara la leader di Fdi Giorgia Meloni sull'informativa alla Camera del premier in vista del consiglio Ue.

Secondo Meloni "va in scena lo stesso gioco delle parti che abbiamo visto sull'informativa dell’emergenza Covid: il presidente del Consiglio recita la parte dello statista illuminato, responsabile e dialogante mentre il suo braccio armato, il M5S, si mette di nuovo all'opera e attacca duramente le opposizioni, accusandole di ogni nefandezza possibile e immaginabile".

"Una strategia della tensione -dice ancora- alla quale non parteciperemo, per rispetto dell'Italia e delle risposte che aspetta. Continueremo a fare le nostre proposte, a offrire soluzioni, e a dire la nostra sulle mancanze di questo Esecutivo. Saranno gli italiani a giudicare".