M5S, Paragone: "Fondi dal Venezuela? Non ci credo"

Foto Fotogramma

La vicenda dei presunti finanziamenti da parte del Venezuela al Movimento Cinque Stelle non convince Gianluigi Paragone. "Non credo a questa vicenda - dice all'Adnkronos il senatore del Gruppo Misto, ex grillino -. Anche dal punto di vista di struttura, il Movimento era talmente leggero che non aveva neanche bisogno di generose offerte dal Venezuela. Non è una cosa alla quale do particolare credito, poi arrivassero delle carte sarebbe un altro paio di maniche".

Per Paragone "il presupposto è talmente molle, debole e destrutturato che non ha senso aprire un discorso sulle ipotesi. Non mi ci metto a riflettere 5 secondi in più di quel che merita. La battuta che mi viene da fare è che, col senno di poi, avrebbero finanziato un Movimento antisistema. Sarebbero stati soldi sprecati". Quindi rimarca: "non ho né elementi né la percezione" che la notizia sia fondata. "La vedo così impossibile" conclude Paragone.