Renzi alla Lega: "Cambiate linea, sovranismo si scontra con realtà"

Foto Fotogramma

"I primi a dover cambiare linea, amici della Lega, siete voi. Ciò che è accaduto in questi mesi" di pandemia di Coronavirus "è che il sogno sovranista si scontra con la realtà". Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato dopo l'informativa del premier Conte in vista della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno.

"Il Coronavirus ci ha mostrato che il mondo sovranista portato alle estreme conseguenze dei padroni a casa propria è un mondo triste non adatto all'Italia. La vera scommessa è sul mondo della globalizzazione, dell'apertura e della capacità di guardare al futuro", ha sottolineato il leader di Italia Viva, augurando "buon lavoro" al premier Conte in vista dell'appuntamento europeo.

"Presidente, si faccia valere, noi siamo con lei", ha detto Renzi, per il quale "l'intervento del presidente del Consiglio è ampiamente condivisibile".