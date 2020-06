Immuni, intercettazioni e processi: sì del Senato a fiducia

Fotogramma

Via libera del Senato con 154 voti a favore, 129 contrari e 2 astensioni alla fiducia posta ieri dal governo, per l'approvazione dell'emendamento sostitutivo del ddl n. 1786 di conversione in legge del decreto-legge n. 28, che contiene le misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid 19.