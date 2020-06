Toninelli: "Mes porcheria adattata alla Grecia"

Fotogramma /Ipa

"Il Mes è una porcheria che è stata adattata alla Grecia e ha fatto molto male". Così Danilo Toninelli, ex ministro e attuale senatore M5S, che oggi è intervenuto al talk show di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Ma rispetto a quel Mes quello attuale è stato modificato. "Ci vogliono regolamenti e le votazioni dei singoli Paesi. Se dovesse esistere un qualcosa che dà dei prestiti i quali non hanno vincoli rigidi, allora non parliamo più di Mes, perché sarebbe un'altra cosa", ha detto ancora Toninelli.