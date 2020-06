Dl Elezioni, voto annullato: mancava il numero legale

Nella votazione di oggi al Senato sulla fiducia al dl elezioni mancava il numero legale e per questo motivo la votazione si ripeterà domani, alle 9.30. Lo riferiscono fonti parlamentari.

"Dai conteggi che abbiamo fatto e verificato - spiegava in serata il vicepresidente del senato Roberto Calderoli - il numero legale era 150. Invece i votanti sono stati 149 e quindi non c’era il numero legale e la votazione va annullata è ripetuta. Fermo restando che se non c’è una maggioranza parlamentare a sostegno del governo vuol dire che il governo non c’è. Domani sono pronto a votare a qualsiasi ora". Poi la conferma e l'annullamento.