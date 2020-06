Meloni: "Aula non vota, meraviglia che Mattarella non dica nulla"

Fotogramma

Ieri "la maggioranza ha impedito che si votasse su quello che va a fare Conte in Europa, perché non sanno come risolvere il problema del Mes, e c'è stata una violazione della legge e del ruolo del Parlamento". Così Giorgia Meloni, a 'La vita in diretta', su Rai 1, punta il dito contro il premier Giuseppe Conte, che ieri è intervenuto in Parlamento, in vista del Consiglio europeo di domani.

La leader di Fdi sostiene che "c'è una deriva da parte di questo governo, che non tiene minimamente conto del fatto che siamo una Repubblica parlamentare, mi meraviglio che il presidente della Repubblica, che oggi ha incontrato Conte, sul tema della riunione di venerdì, proprio su questo non abbia detto nulla".