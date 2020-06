Meloni contro De Luca: "Neanche un video su assembramenti"

Fotogramma

"De Luca voleva andare con il lanciafiamme alle comunioni, forse ieri non è stato molto previdente, non ho visto un suo video, forse ha pensato che non era utile per la campagna elettorale". Lo dice Giorgia Meloni, intervenendo a 'La vita in diretta', su Rai 1, commentando i festeggiamenti di piazza di ieri sera a Napoli, dopo la vittoria nel match di calcio, in Coppa Italia.