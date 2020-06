Salvini: "Ciliegie? Forse per qualcuno è meglio farsi due canne"

(Fotogramma)

"Zaia aveva parlato un quarto d'ora, avevamo parlato di lavoro, turismo, agricoltura. Quelle ciliegie ci erano state regalate dagli agricoltori che le hanno messe sul tavolo invitandoci a promuovere i prodotti italiani. Quello era il mio pranzo, vuol dire che non mangerò più ciliegie. Forse per qualcuno è meglio farsi due canne che mangiare delle ciliegie". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando - ospite a "Mattino 5" su Canale 5 - a chi lo ha criticato per aver mangiato delle ciliegie nel corso di una conferenza stampa con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, (VIDEO) nella quale si stava parlando della grave situazione che si è verificata nell’ospedale veronese di Borgo Trento, dove i reparti di patologia neonatale e il punto nascita sono stati chiusi dopo la morte di tre neonati.

Zaia difende Salvini: "Non è insensibile"