Sondaggio: Lega e Pd scendono, M5S cresce

Lega e Pd in calo, M5S in salita. E' il quadro delineato dal sondaggio che EMG Acqua ha realizzato per Agorà. Secondo le intenzioni di voto, la Lega perde lo 0,2% e scende al 26,6%. Il Partito Democratico passa invece dal 20% al 19,9%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,4% e vale il 16,4%. Passo indietro per Fratelli d'Italia, che scende al 14% (-0,2%), e per Forza Italia, che cede lo 0,3% e viene ora accreditata del 6,7%. Giù anche Italia Viva (dal 5% al 4,9%), mentre Azione cresce e passa dal 3% al 3,4%.