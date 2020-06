Conte a Zanardi: "Alex non mollare, tutta Italia è con te"

(Afp)

"Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta Italia lotta con te". Così in un tweet il premier Giuseppe Conte.



















E in effetti sui social è davvero compatto e forte il coro di sostegno che si leva in queste ore nei confronti dell'ex pilota di Formula Uno. "Non facciamo scherzi, forza Alex". "Ti amiamo tutti Alex, forza!". "Mi raccomando, tu sei un supereroe vivente! Vinci ancora per tutti noi che abbiamo ancora bisogno dell'esempio magnifico che sei!". Tra coloro che esortano il grande campione a non mollare, vip e gente comune. "Sei una splendida persona e un esempio di resilienza e vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio", è il commento di Lapo Elkann. "Dai Alex, non fare scherzi. Forza", è l'esortazione di Luca Bizzarri. "Sono con te Alex! Sei un grandissimo uomo e atleta! L'Italia ti vuole bene ed è al tuo fianco", aggiunge Pierferdinando Casini.