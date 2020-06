Franceschini replica a Gori su leadership Pd

"Ho letto questa interessante proposta di Gori che dice che al Pd serve un leader che sia un amministratore. Magari un Presidente di Regione? Magari di una grande Regione? Magari che non venga nominato ma vinca le primarie con il 70%?". Lo dice Dario Franceschini, interpellato a proposito delle parole di stamattina di Giorgio Gori sul Pd.

"Informo volentieri Gori che il segretario con queste caratteristiche l’abbiamo già e che il mandato di Zingaretti scadrà tra tre anni. Quindi porti pazienza e non apra inutili tensioni in un momento come questo di unità nel partito", sottolinea ancora il ministro della Cultura e capo delegazione Pd al governo.