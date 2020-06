Roma, Di Battista: "Raggi sindaca fantastica"

(Fotogramma)

"Io sono cittadino di Roma e difendo Virginia Raggi a spada tratta: è una sindaca fantastica”. Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto sul Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi tutti i venerdì alle 22.45.

"La Raggi è stata fantastica perché ha avuto il coraggio di opporsi ai poteri forti di questa città, è stata capace di portare avanti una battaglia contro i Casamonica - dichiara l'ex parlamentare pentastellato -, perché la mafia c'è in questa città e ha avuto il coraggio di dire no alle olimpiadi del cemento dei Malagò, Montezemolo e Caltagirone. È stata attaccata in maniera vile e sessista, perché grillina”.