Roma, Salvini: "Ho in testa candidato sindaco"

(Fotogramma/Ipa)

''Come Lega e fortunatamente come squadra del centrodestra ci sono già diverse persone che si sono messe a disposizione senza tessere di partito che però vengono dal mondo del fare, dell'impresa. Non serve un'altra Raggi, serve qualcuno che ha fatto... Io in testa qualcuno già ce l'ho come candidato e qualcuno l'ho già incontrato, però, per correttezza, visto che siamo una squadra e non decido da solo'', non faccio nomi. Serve comunque ''qualcuno che ha fatto, ha organizzato, rilanciato. Non serve un'altra Raggi''. Così Matteo Salvini ospite di 'Radio Radio' parlando del candidato sindaco di Roma.

''Io tifo perché la Raggi si ricandidi e poi voglio vedere chi la vota...", ha detto il leader della Lega.