Salvini contro De Luca: "Io un somaro? Lui un poveretto..."

(Fotogramma)

"Io un somaro geneticamente puro? De Luca ce l'ha con me, è un poveretto, lui era quello che durante il virus diceva che ho la montatura degli occhiali color della cacca, parliamo di cose serie". Matteo Salvini intervienesu 7Gold, a 'Aria pulita', riferendosi al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con cui va in scena da ieri un prolungato botta e risposta. Il duello verbale è legato alle immagini dei festeggiamenti di migliaia di tifosi del Napoli dopo il trionfo in Coppa Italia. "Dov'era il signor De Luca, che era pronto ad usare il bazooka contro i milanesi? Si sarà addormentato...?'', ha detto Salvini.Il governatore campano ha preannunciato una risposta "ad un somaro geneticamente puro".

"Io pure - dice il leghista - sono tifoso di calcio, ma c'erano in piazza ventimila persone, e il governatore della Campania che non voleva dalle sue parti milanesi, dovrebbe stare attento agli assembramenti".