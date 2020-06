Fonti Lega: "Il 4 luglio a piazza del Popolo senza simboli"

Foto Fotogramma

"Il 4 luglio il centrodestra lavora a una manifestazione in piazza del Popolo a Roma, senza simboli di partito ma con un palco, immaginando di portare un numero di persone coerente con la necessità di distanziamento". E' quanto rendono noto fonti della Lega, che esprimono anche "ottimismo sulle regionali".

"La Lega è la prima forza politica del Paese e lavora responsabilmente su programmi e progetti per il futuro, con liste pulite e rinnovate (nessuno spazio per chi è coinvolto in brutte vicende)", riferiscono le fonti, sottolineando che "il partito guarda con grande interesse ai Comuni al voto, soprattutto quelli nel centro sud dove Salvini vuole confermare e rafforzare il radicamento della Lega".