Fonti Lega: "Nostre proposte già in Aula, non abbiamo bisogno di ville o sfilate"

(Fotogramma)

"Le proposte la Lega le ha già presentate da tempo, in Parlamento. Non abbiamo bisogno di ville o sfilate". E' quanto sottolineano fonti della Lega, riferendosi alle parole di Conte, rivolte alle opposizioni, per un coinvolgimento sulle misure da attuare.

Dal partito di Salvini si ricorda come siano già state caldeggiate misure quali "la sospensione di versamenti Irpef, Ires e IVA fino all’autunno. Taglio di burocrazia e codice appalti, con sblocco di 200 cantieri. Soldi a fondo perduto per turismo, partite Iva e settore auto. Flat Tax al 20% per gli autonomi che fatturano fino a 100.000 euro. Stop a sanatorie pro-clandestini. Riapertura delle scuole, con assunzione di 50.000 insegnanti, in sicurezza. Soldi veri a Sindaci e Comuni".