Roma, Calenda: "Io sindaco? No, la capitale va commissariata"

(Fotogramma/Ipa)

"No, non lo farei, se non si crea un movimento liberal democratico...". Lo dice Carlo Calenda a 'Mezz'ora in più' rispetto a una sua possibile candidatura a sindaco di Roma. "Penso a Letta", aggiunge chiarendo di non voler fare nomi "sennò se li faccio io, li brucio" e comunque, conclude, "credo che Roma vada commissariata".