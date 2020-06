Scalfarotto vs Emiliano: "Mi candido in Puglia"

Fotogramma

"Con Italia Viva, Azione e Più Europa, mi candido per rappresentare la politica che vuole affrontare la crisi con il coraggio e la speranza, sapendo che la Puglia ha in sé il dinamismo, la forza, la bellezza e tutte le risorse necessarie per farcela". A scriverlo su Twitter, lanciando la sfida al governatore dem Michele Emiliano, è Ivan Scalfarotto, che sul social rilancia l'intervista con l'annuncio della discesa in campo in Puglia.