Contanti, limite pagamento: no a soglia più alta

"Bocciato in Commissione alla Camera (21 a 17) l'emendamento della Lega per fermare questa follia. Limite nell'uso del contante abbassato da 3.000 a 2.000 euro e dal 1° luglio multe fino a 50 MILA euro per chi non lo rispetta. Roba da matti! Controllati, spiati, multati: benvenuti nell'Italia del Grande fratello!". Lo scrive Matteo Salvini su twitter.

"Da luglio multe fino a 50.000 euro per chi paga in contanti acquisti sopra i 2.000 euro. Follia. Ognuno deve poter spendere i suoi soldi come vuole e quando vuole, non siamo in Unione Sovietica. Germania, Austria, Svezia, Gran Bretagna e tanti altri Paesi europei non hanno nessun limite di spesa in contanti. Basta regali alle banche!", le parole di Salvini prima che la Commissione votasse.