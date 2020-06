Gelmini: "Moda fondamentale per ricostruire fiducia"

Mariastella Gelmini (Alberto Cattaneo/Fotogramma)

"La moda è fondamentale per ricostruire la fiducia in questo Paese, perché ci rappresenta. Ci sono talenti italiani che registrano il marchio all’estero perché costa meno. Ha dell’incredibile! Per questo abbiamo pensato a misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d’impresa in Italia, deve essere conveniente registrare i marchi italiani qui, è inconcepibile che debbano essere tassati più che altrove". Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, in un’intervista a Crisalide Press illustrando il piano speciale per il Made In Italy presentato al Governo.

"Tra i vari provvedimenti - aggiunge Gelmini - abbiamo previsto l’ampliamento del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, l’innalzamento da 25mila a 100mila euro per l’importo massimo dei nuovi finanziamenti con la garanzia dello Stato, misure per il Welfare Aziendale ed un rimborso fiscale alle imprese per la mancata partecipazione alle manifestazioni che sono state annullate. Un segnale lo stiamo dando, anche ripresentando il tema delle start up creative a sostegno del talento italiano per preservare le nostre risorse e riconoscerle nel nostro paese".

"Abbiamo previsto inoltre un risarcimento per le aziende che non hanno potuto prendere parte a fiere e manifestazioni a causa del Coronavirus, un rimborso pari al 30% del credito d’imposta delle spese sostenute. Tutte le imprese che hanno convertito parte della produzione in mascherine, camici e li hanno ceduti gratuitamente ad ospedali ed operatori sanitari, potranno detrarre l’Iva sugli acquisti. Il nostro impegno è quello di costruire delle politiche a sostegno del Made In Italy. Non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo guardare solo alle risorse, ma anche alla progettualità e quindi fare squadra", conclude.