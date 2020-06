De Magistris su De Luca: "Da lui solo polemiche, non c'è dialogo"

Luigi De Magistris (Fotogramma)

"Io ce l'ho messa tutta e continuerò a mettercela tutta, ma mi sembra evidente che non ci sia da parte della Regione Campania la volontà di avere un dialogo concreto". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando la risposta ricevuta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla sua nota con proposta di un "tavolo sulla crisi sociale e del lavoro" che ha seguito l'incontro tra i due.

"In 10 anni di attività amministrativa - ha aggiunto - non mi è mai capitato, con le interlocuzioni che pure sono state centinaia, che il vertice di un'istituzione alla quale mi rivolgo su fatti concreti mi chieda di sapere io cosa sto facendo come sindaco di Napoli e della Città metropolitana. Non capisco il nesso con le richieste, ho trovato quella risposta davvero surreale e oggi risponderemo. Ha voluto metterla un'altra volta sulla polemica sterile, non so se sia l'effetto del lockdown ma ho visto una caduta di lucidità. Mi auguro che ci convochi, siamo ancora in tempo anche se alcune cose si dovevano fare quest'estate, da parte mia c'è la disponibilità ad andare immediatamente", ha concluso de Magistris.