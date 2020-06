Ponte Genova, Toninelli: "Triste sortita di Salvini"

Foto Fotogramma

"La sortita di Salvini di Salvini oggi al Ponte di Genova, col tappeto rosso che gli ha steso la politica ligure, è triste e volgare. Del resto stiamo parlando di un personaggio che campa di selfie e sparate quotidiane: queste sono le armi che ha a disposizione. Ovviamente non ha avuto il pudore di ringraziare il Movimento 5 Stelle, senza il quale il progetto che si sta portando a termine a Genova sarebbe stato irrealizzabile”. Lo sottolinea Danilo Toninelli, senatore M5s.

Sulla visita del leader della Lega si è espresso anche Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Partito Democratico. "Oggi il senatore Salvini non ha perso occasione per fare la solita propaganda da quattro soldi, a braccetto del commissario e sindaco Bucci, sul nuovo ponte sul Polcevera a Genova dove sono in corso gli ultimi lavori", ha affermato.

"Una passerella di dubbio gusto che dimostra ancora una volta come per Salvini prevalga la ragione di partito, del suo, rispetto agli interessi generali dei cittadini. Grave anche che il sindaco Bucci abbia favorito, da commissario di Governo, questa kermesse elettorale di Salvini".