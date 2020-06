Riforma giustizia, Bonafede: "Lavoriamo a progetto rivoluzionario"

(Fotogramma)

"Stiamo lavorando, non ci saranno tentennamenti. Ho portato avanti tantissimi incontri per poter portare in Cdm un progetto serio, rivoluzionario e che dia il senso delle istituzioni che reagiscono davanti a una deriva inaccettabile per tutto il Paese". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riferendosi alla riforma in cantiere, a margine della commemorazione del Giudice Mario Amato, a 40 anni dalla morte.

"Serve un cambio di passo totale", ha sottolineato il ministro, ribadendo che "non è una riforma contro qualcuno, ma una riforma per tutelare la stragrande maggioranza dei magistrati che lavorano seriamente ogni giorno ed è una riforma che vuole salvaguardare autonomia e indipendenza della magistratura chiarendo che deve essere sancita con le regole la separazione netta tra la magistratura e la politica".