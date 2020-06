Zaia: "Autonomia condizione per coalizione centrodestra"

Fotogramma

"In Veneto l'autonomia resta la 'conditio sine qua non' per la coalizione". Lo ha ribadito con forza oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia in vista delle prossime elezioni regionali. Ma sul fronte degli accordi nel centrodestra Zaia ha spiegato di "non averne parlato ancora con nessuno". Anche perché ha tenuto a sottolineare il governatore del Veneto: "Non si sa ancora quando si andrà a votare: ho sentito parlare di election day, bene, ma è imbarazzante che non sia ancora stata fissata la data delle elezioni".