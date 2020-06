Salvini: "Ancora nessun invito da Conte, e se non arriva pure meglio"

(Adnkronos)

di Francesco Saita

"L'invito di Conte? No, non mi è ancora arrivato alcun invito". Così Matteo Salvini all'AdnKronos, facendo sapere che ancora non è stato fissato il tavolo a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e le opposizioni. "Me ne farò una ragione", aggiunge il leader della Lega, per poi chiosare: "Anzi, se non arriva pure meglio".